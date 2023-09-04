Росія перекидає резерви на утримання Бахмута, бо "боїться обвалу фронту" - експерт

Задум військового керівництва України полягає в тому, щоб постійно тиснути на окупантів на Бахмутському напрямку, вважає експерт.
Росія перекидає на Бахмутський напрямок нові резерви із інших напрямків.
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Якщо говорити про загальну ситуацію на Бахмутському напрямку, то місто Бахмут продовжує бути тим місцем, де противник продовжує вкладати все більше і більше резервів. Слід також зазначити, що активні дії українських підрозділів на півдні змушують росіян постійно перекидати резерви на цей напрямок", - зазначив він.
За його припущення, задум українського військового керівництва полягає в тому, щоб постійно тиснути на окупантів на Бахмутському напрямку. Це, своєю чергою, унеможливлює розвиток їхніх наступальних дій, зокрема, на Лимано-Купʼянському напрямку.
"Під Бахмутом в росіян ситуація така, що вони змушені вже тривалий час перекидати туди сили та резерви, щоб утримати позиції в місті. Оскільки обвал фронту на цьому напрямку може призвести до ще більшого відступу російської армії. Тому вони постійно насичують цю ділянку резервами", - підкреслив експерт.
Як повідомляли раніше, ЗСУ пошкодили основні мости на півдні. Гуменюк розповіла про проблеми із логістикою в окупантів.
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