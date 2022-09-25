Росія продовжує вбивати цивільних на Донеччині - за добу загинуло двоє людей

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Російська армія за минулу добу вбила двох мирних жителів у Донецькій області, ще вісім отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 24 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - зазначив він.
Нагадаємо, окупанти в ніч проти 25 вересня обстріляли житлові будинки у Миколаєві.
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