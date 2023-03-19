"Росія тактично провалила операцію із захоплення Бахмута" - Череватий

Російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Їм залишається лише здійснювати атаки "по інерції".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він розповів, що стратегічну наступальну операцію росіяни провалили.

"Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати", - сказав речник.

Череватий зазначив, що на сьогодні українське командування разом з штабами правильно планують оборону України. Зокрема, ЗСУ ламають бойовий дух та можливості окупантів.

Речник резюмував, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нестачу боєприпасів - це сигнал SOS керівництву РФ. Крім того, він вважає заяви Пригожина та терориста Ігоря Гіркіна найкращим демотиватор для російських військ.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Бої за Бахмут

Південне угруповання російських окупаційних військ зазнає критичного дефіциту особового складу та бойової техніки, оскільки всі поповнення російське командування відправляє під Бахмут і на інші гарячі напрямки.

Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Російський терорист Ігор Стрєлков знову розкритикував дії окупаційних військ у Бахмуті. Зокрема, він прогнозує стратегічну поразку Росії.

Читайте також: