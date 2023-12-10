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Росія завдала по Україні комбінованого удару - Генштаб ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія завдала по Україні комбінованого удару - Генштаб ЗСУ

Ракета / Фото: Associated Press

ППО знищили і ворожу ракету, і ударний дрон.

Протягом минулої доби Росія намагалася завдати удару по Україні, випустивши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. 

"Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі", - сказано у повідомленні.

За даними місцевої влади, йдеться про атаку по Кривому Рогу. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про наслідки удару ворога.

"За уточненою інформацією внаслідок падіння уламків збитої вчора ввечері над містом ворожої ракети пошкоджено приміщення одного з підприємств та 2 вантажівки. Але головне – без втрат", - написав він. 

Нагадаємо, за даними місцевої влади, окупаційні війська вдарили ракетою по Миколаєву. Як розповів голова ОВА Віталій Кім, влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.

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Дата публікації
Перегляди
2986
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