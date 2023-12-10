Россия нанесла по Украине комбинированный удар — Генштаб ВСУ

ПВО уничтожили и вражескую ракету, и ударный дрон.

За прошедшие сутки Россия пыталась нанести удар по Украине, выпустив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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"В минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59, вражеский дрон не достиг своей цели" сказано в сообщении.

По данным местных властей, речь идет об атаке по Кривому Рогу. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о последствиях удара врага.

"По уточненной информации в результате падения обломков сбитой вчера вечером над городом вражеской ракеты повреждено помещение одного из предприятий и 2 грузовика. Но главное – без потерь", — написал он.

Напомним, по данным местных властей, оккупационные войска ударили ракетой по Николаеву. Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, попадание произошло по открытой территории в окрестностях города.

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