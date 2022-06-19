Росіяни атакували ракетами Одещину: деталі

Російські окупанти у ніч проти 19 червня атакували ракетами Одеську область.

Дві ракети, які запустили російські злочинці по Одеській області, успішно збила ППО.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

До лова, напередодні Зеленський відвідав Одеську область.

Нагадаємо, окупанти запустили три ракети по Київщині вранці 19 червня.

Як повідомлялося, біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги. В ОВА пообіцяли швидко знайти "жартівників".

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