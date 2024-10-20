Росіяни намагалися захопити переправу через річку Оскіл - командувач Нацгвардії Півненко (відео)

Загалом було знищено 8 БМП та три танки, уражено 6 БМП.

На Куп'янському напрямку російські окупанти намагались захопити переправу через річку Оскіл і розширити свій наступ на лівому березі.

Про це повідомляє командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Ривок бронетехніки з піхотою в тому напрямку було відбито спільними зусиллями батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр", - підписав відповідне відео з напрямку Олександр Півненко.

Загалом було знищено 8 БМП та три танки, уражено 6 БМП. Українські бійці також ліквідували 21 окупанта, а ще 26 поранили.

Нагадаємо, проти ночі 20 жовтня силами оборони було уражено військову інфраструктуру військового аеродрому "Липецьк-2" в Росії. Метою були склади боєприпасів, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки окупантів.

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