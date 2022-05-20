“Росіяни не полишають планів захопити всю територію України” — Маляр

Ключовими для російських окупантів є напрямки на півдні та сході України, але небезпека обстрілів існує всюди.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що основні бої з російськими окупантами ведуться на південному та східному напрямках, але ракетні удари відбуваються на всій території України, що свідчить про масштабні плани загарбників.

Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в теперішніх умовах складно говорити про конкретні населені пункти, де тривають бої, оскільки ситуація там змінюється щогодини. Однак, загальні тенденції свідчать, що ключовими напрямками наступу для ворога є південь та схід України.

“Якщо дивитися на карту, то зрозуміло, що їх цікавить вихід до Криму, там частина території зайнята ворогом на сьогодні, і схід. Тому основні бої тривають там”, - зауважила Ганна Маляр.

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Але, зазначила вона, оскільки ракетні удари російські окупанти завдають по всій території України, небезпека існує всюди.

“Це говорить, що росіяни не полишають планів захопити всю територію. Крім того, вони планомірно знищують нашу економіку, тому що вони по інфраструктурних об’єктах б’ють. І страждають цивільні громадяни - це речі абсолютно дикі у 21 столітті, але наш ворог — це дике середньовічне варварство”, - наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку 20 травня російські війська намагалися вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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