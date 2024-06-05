Росіяни ниють, що українська армія має дві суттєві переваги на фронті - ISW

Росіяни скаржитися на перевагу українських безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські воєнкори ниють про "швидкі і постійних цикли тактичних і технологічних інновацій, які формують бойовий простір в Україні".

Американські аналітики, посилаючись на російського мілблогера, який раніше служив інструктором підрозділу "Шторм-Z", 4 червня опублікував список скарг, де докладно описав проблеми, з якими стикаються російські сили у відбитті українських безпілотників. Він стверджує, що ефективне та повсюдне використання українських безпілотників тепер є провідним фактором у здатності України відбивати наступальні дії Росії.

Мілблогер зробив шість пунктів щодо розбіжностей між російсько-українськими безпілотниками, стверджуючи, насамперед, що українські війська мають велику кількісну перевагу в безпілотниках (FPV) та операторах FPV безпілотників. Він додав, що українські штурмові групи мають перевагу FPV безпілотників у 3-4:1 над російськими штурмовими підрозділами, тоді як українські механізовані групи мають перевагу FPV дронів 6-10:1 над порівнянними російськими підрозділами. Окрім того, він зазначив, що Україна також має спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі українських сухопутних підрозділів. Це дозволяє українським силам краще інтегрувати можливості розвідки та удару в основні тактичні маневри.

"Російським військам, навпаки, не вистачає централізованої та організованої системи безпілотних літальних апаратів і адекватних можливостей РЕБ та радіоелектронної розвідки (ЕР) для протидії українським безпілотникам", - наголосили в ISW.

Аналітики підкреслили, що "оскільки українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили, російські сили, ймовірно, відчуватимуть тиск, щоб зробити те саме, щоб зберегти технологічний і тактичний паритет на полі бою. Ця гонка наступ-захист і збільшення можливостей є центральною для розвитку бойових засобів у сучасній війні".

Нагадаємо, співзасновник компанії-виробника антидронових систем Kvertus Ярослав Філімонов вважає, якщо не закрити РЕБами фронт, війна стане "підземною".