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Рецепт шарлотки з полуницею

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
317 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
125
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт шарлотки з полуницею

Шарлотка з полуницею / Фото: Credits

Шарлотка — це класичний пиріг, який найчастіше готують з яблуками, але не менш смачною вона виходить зі свіжою полуницею.

Щоб десерт вийшов ніжним, обов'язково добре збийте яйця з цукром. Пишне тісто, соковита ягода, яка просочить бісквіт своїм ароматним соком, просто тануть у роті.

Інгредієнти

полуниця
200 г
борошно
150 г
цукор
150 г
яйця
3 шт.
розпушувач
0,5 ч. л.
сіль
цукрова пудра
  1. Полуницю вимийте під проточною водою, обсушіть і наріжте на половинки.
  2. Збийте міксером яйця із цукром у пишну піну. Додайте частинами просіяне борошно з розпушувачем і обережно перемішайте лопаткою в одному напрямку. Вилийте половину тіста у форму, зверху розкладіть половинки полуниці і залийте тістом.
  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Акуратно викладіть шарлотку на решітку. Дайте трохи охолонути, перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • У тісто за бажанням можна додати одну чайну ложку ванільного цукру.

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