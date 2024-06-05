Рецепт шарлотки з полуницею

Шарлотка — це класичний пиріг, який найчастіше готують з яблуками, але не менш смачною вона виходить зі свіжою полуницею.
Щоб десерт вийшов ніжним, обов'язково добре збийте яйця з цукром. Пишне тісто, соковита ягода, яка просочить бісквіт своїм ароматним соком, просто тануть у роті.
Інгредієнти
- полуниця
- 200 г
- борошно
- 150 г
- цукор
- 150 г
- яйця
- 3 шт.
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- сіль
- цукрова пудра
- Полуницю вимийте під проточною водою, обсушіть і наріжте на половинки.
- Збийте міксером яйця із цукром у пишну піну. Додайте частинами просіяне борошно з розпушувачем і обережно перемішайте лопаткою в одному напрямку. Вилийте половину тіста у форму, зверху розкладіть половинки полуниці і залийте тістом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Акуратно викладіть шарлотку на решітку. Дайте трохи охолонути, перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- У тісто за бажанням можна додати одну чайну ложку ванільного цукру.
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