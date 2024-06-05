Рецепт шарлотки с клубникой

Шарлотка – это классический пирог, который чаще всего готовят с яблоками, но не менее вкусной она получается со свежей клубникой.
Чтобы десерт получился нежным и воздушным, обязательно хорошо взбейте яйца с сахаром. Пышное тесто, сочная ягода, которая пропитает бисквит своим ароматным соком, будут просто таять во рту.
Ингредиенты
- клубника
- 200 гр
- мука
- 150 г
- сахар
- 150 г
- яйца
- 3 шт.
- разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- соль
- сахарная пудра
- Клубнику вымойте под проточной водой, обсушите и нарежьте на половинки.
- Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную пену. Добавьте частями просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте лопаткой в одном направлении. Вылейте половину теста в форму, сверху разложите половинки клубники и залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Аккуратно выложите шарлотку на решетку. Дайте немного остыть, переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- В тесто по желанию можно добавить одну чайную ложку ванильного сахара.
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