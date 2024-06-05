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Рецепт шарлотки с клубникой

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
317 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт шарлотки с клубникой

Шарлотка с клубникой / Фото: Credits

Шарлотка – это классический пирог, который чаще всего готовят с яблоками, но не менее вкусной она получается со свежей клубникой. 

Чтобы десерт получился нежным и воздушным, обязательно хорошо взбейте яйца с сахаром. Пышное тесто, сочная ягода, которая пропитает бисквит своим ароматным соком, будут просто таять во рту.

Ингредиенты

клубника
200 гр
мука
150 г
сахар
150 г
яйца
3 шт.
разрыхлитель
0,5 ч. л.
соль
сахарная пудра
  1. Клубнику вымойте под проточной водой, обсушите и нарежьте на половинки.
  2. Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную пену. Добавьте частями просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте лопаткой в одном направлении. Вылейте половину теста в форму, сверху разложите половинки клубники и залейте оставшимся тестом.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Аккуратно выложите шарлотку на решетку. Дайте немного остыть, переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • В тесто по желанию можно добавить одну чайную ложку ванильного сахара.

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