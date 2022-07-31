Росіяни розбили цвинтарі на Сумщині (фото)

Росіяни завдали ударів по кладовищах на Сумщині. Так, 31 липня обстріляли Миропілля.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Подробиці ранкового обстрілу такі:

росіяни відкрили вогонь по житловим кварталам селища з пів на шосту ранку;

розбито вщент більше 10 могил на місцевому цвинтарі;

пошкоджено лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори;

чималих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств.

"У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка. Кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення. У місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовано на зиму для тварин. росіяни розстріляли його навмисно", - додав Живицький.

Аварійні служби працюють, за кілька годин електропостачання відновлять.

Є також перебої з мобільним зв'язком у громаді, але це тимчасово.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 31 липня, ракетами обстріляли Одеський район.

Читайте також: