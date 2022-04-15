Росіяни з мінометів обстріляли прикордонне село Сеньківка на Чернігівщині

Росіяни з мінометів обстріляли прикордонне село Сеньківка на Чернігівщині

ї. Постраждалих серед прикордонників та цивільних немає.

Російські війська у п'ятницю, 15 квітня, атакували село Сеньківка, що в Чернігівській області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Село в області розташоване на кордоні з Російською Федерацією.

"На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників. Сьогодні о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Зазначається, що 13 пострілів здійснено з території країни-терористки Росії. За попередньою інформацією, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає, наголосили у ДПСУ. Втім, над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.

Як повідомлялося, президент Зеленський вважає битву за Донбас найважчою. Росія стягує на схід україни свої війська. Донбас став наразі центром ескалації, а події там вплинуть на хід цієї війни, наголосив глава держави.

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