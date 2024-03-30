Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині — британська розвідка

Окупанти не припиняють спроб наступати на захід від Авдіївки.

Наприкінці березня російська армія, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області.

Про це у суботу, 30 березня, повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (Х).

У повідомленні йдеться, що російські окупанти не припиняють спроб наступати на захід від Авдіївки.

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"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", - наголосили аналітики британської розвідки.

Зазначається, що російська армія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах.

“Ймовірно, щомісяця вона [окупаційна армія] набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, важка ситуація для українських захисників склалася у місті Часів Яр Донецької області. Війська РФ зайшли на його околиці та зайняли панівні висоти.

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