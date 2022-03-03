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Російська армія зайняла будівлю Херсонської ОДА

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Російська армія зайняла будівлю Херсонської ОДА

Оперативний штаб працює відповідно до регламенту.

Російська армія повністю зайняла будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
 
За його словами, влада не покинула своїх обов'язків. Оперативний штаб працює відповідно до регламенту.

"Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області.  Чекаємо на гуманітарну допомогу", - наголосив Лагута.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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