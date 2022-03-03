Російська армія зайняла будівлю Херсонської ОДА

Оперативний штаб працює відповідно до регламенту.

Російська армія повністю зайняла будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.



За його словами, влада не покинула своїх обов'язків. Оперативний штаб працює відповідно до регламенту.

"Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - наголосив Лагута.