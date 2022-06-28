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Російські хакери намагалися зламати український телемарафон – СБУ

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Російські хакери намагалися зламати український телемарафон – СБУ

Фото: Pexels

Кіберспеціалісти СБУ виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.

Такі кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інформпростір, поширення фейків та ведення гібридної війни.

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко 28 червня.

"Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", – сказав він.

Так, російські хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, до стрічки новин прямого ефіру, до окремих комп'ютерів працівників телеканалів, на яких працюють з контентом.

Проте СБУ своєчасно виявила та вжила заходів, щоб запобігти таким несанкціонованим діям. Однак подібні спроби можуть повторюватися, попередив речник відомства.

Нагадаємо, 23 червня компанія Microsoft повідомила, що виявила кібернапади на 128 організацій у 42 країнах, які підтримують Україну.

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