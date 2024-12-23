Російські командири дозволяють підлеглим страчувати військовополонених – ISW

Командири російських військових дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що російські окупанти протягом останнього часу стратили більше українських військовополонених на полі бою.

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Так, на опублікованих 22 грудня геолокаційних кадрах видно, як російські військові страчують п’ятьох українських військовополонених у районі кордону Донецької та Запорізької областей у Благодатному (на південь від Великої Новосілки).

"ISW регулярно оцінює, що російські командири або самовдоволені, або дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права", – зазначається у звіті.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що окупанти розстріляли п’ятьох беззбройних українських військових, які здалися в полон.

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