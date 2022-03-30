Російські окупанти у Лисичанську обстріляли дитячий садок

Інформація про потерпілих уточнюється.

У Лисичанську Луганської області російські окупанти обстріляли дитячий садок, який вдалось відремонтувати минулого року.

Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

Він повідомив, що росіяни знову обстрілювали місто, поки люди ще спали.

"Один з них – дитячий садок, який у минулому році тільки відремонтували. Інформація стосовно постраждалих уточнюється", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти від ранку 30 березня обстрілюють Лисичанськ у Луганській області. Через дії росіян зруйновано багатоповерхівки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також: