Верещук: "Російські боєприпаси біля ЧАЕС здетонують в будь-яку мить"

ООН має вжити негайних заходів по демілітаризації зони.

Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати в будь-яку мить.

На цьому наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона підкреслила, що біля ЧАЕС може повторитися ситуація, яка сталася вчора у Бєлгороді, в Росії. Там здетонували боєприпаси, в результаті потужних вибухів постраждали люди.

"Ситуація у Бєлгороді – це приклад типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних та непридатних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише учора Генштаб ВСУ попереджав про загрозу детонації боєприпасів, величезний склад яких рф облаштувала біля ЧАЕС", - наголосила вона.

Вона також вкотре наголосила, що Радбез ООН має негайно вжити заходів по демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та введення туди спецмісії ООН.

"Тільки так можна усунути ризики повторення аварії на станції у результаті недбалого поводження зі смертельно небезпечними боєприпасами російськими окупантами!" - зазначила Верещук.

Нагадаємо, російські окупанти на території Чорнобильської зони накопичили небезпечні боєприпаси, які можуть вибухнути.

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