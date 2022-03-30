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Российские оккупанты в Лисичанске обстреляли детский сад

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Российские оккупанты в Лисичанске обстреляли детский сад

Информация о потерпевших уточняется.

В Лисичанске Луганской области российские оккупанты обстреляли детский сад, который удалось отремонтировать в прошлом году.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

Он сообщил, что россияне снова обстреливали город, пока люди еще спали.

"Один из них – детский сад, который в прошлом году только отремонтировали. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Гайдай.

Напомним, российские оккупанты с утра 30 марта обстреливают Лисичанск в Луганской области. Из-за действий россиян разрушены многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры.

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