Российские оккупанты в Лисичанске обстреляли детский сад

Информация о потерпевших уточняется.
В Лисичанске Луганской области российские оккупанты обстреляли детский сад, который удалось отремонтировать в прошлом году.
Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.
Он сообщил, что россияне снова обстреливали город, пока люди еще спали.
"Один из них – детский сад, который в прошлом году только отремонтировали. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Гайдай.
Напомним, российские оккупанты с утра 30 марта обстреливают Лисичанск в Луганской области. Из-за действий россиян разрушены многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры.
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