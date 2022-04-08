Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 169 дітей

Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 169 дітей

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 169 дітей, зросла кількість поранених - їх 306.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше 306 отримали поранення. За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 88, Донецькій - 81, Харківській - 75, Чернігівській - 50, Миколаївський - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

В м. Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.

7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років отримали поранення.

6 та 7 квітня через обстріли окупантами м. Сєвєродонецьк, Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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