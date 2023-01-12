Російські пропагандисти "спалили" позиції окупантів в Опитному

Судячи з відео, в межі Бахмута з південного сходу окупанти не просунулися.

Російські пропагандисти каналу RT видали позиції окупантів у селищі Опитне на південний схід від Бахмута (не плутати з Опитним, що поблизу Донецька).

На це звернули увагу журналісти "Радіо Свобода".

Відео звідти було оприлюднене вдень, 12 січня 2023 року. Пропагандисти приїхали на позиції окупантів в одній зі зруйнованих багатоповерхівок.

"Судячи з того, як переміщуються російські військові в цій місцевості і після прильотів навколо можна опосередковано судити, що в межі Бахмута тут вони не просунулися", – зазначили у виданні.

Раніше Володимир Зеленський запевнив, що підрозділи, що боронять Бахмут і Соледар, забезпечуватимуться усім необхідним оперативно та безперебійно.

За словами військового експерта Олега Жданова росіяни мають частковий успіх на південно-західній околиці Соледара.

Військові, які безпосередньо є учасниками бойових дій у Бахмуті та Соледарі, розповіли про ситуацію на фронті.

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