СБУ і МЗС мають відреагувати на списки "спостерігачів" на псевдореферендумах - Лубінець

Омбудсмен з командою підготували список імен іноземних громадян, які допомагають Кремлю у проведенні "референдумів" в Україні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець склав список "спостерігачів" Кремля за псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях України та закликав СБУ і МЗС відреагувати на незаконну присутність цих осіб в Україні.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

"Ми в команді зробили невелику аналітику по відкритих джерелах. Здебільшого ці "спостерігачі за референдумами" – давні посіпаки Кремля. Видно, що Російській Федерації (порівняно з 2014 роком) все важче знайти тих, хто виглядав би поважно і був готовий йти на співпрацю з державою-агресоркою і терористкою. Але, не дивлячись на масові воєнні злочини, такі люди все ще знаходяться", - наголосив він.

Лубінець закликав Службу безпеки України, а також до Міністерство закордонних справ України здійснити відповідні дії та відреагувати на незаконний перетин українського кордону іноземцями, перебування їх на тимчасово окупованих територіях та участі у "референдумах", які ставлять під сумнів теріторіальну цілісність України та загрожують її незалежності та суверенітету.

"Необхідно вимагати від урядів країн відповідальності їх громадян (політичної і юридичної). Також вбачаю необхідним внести осіб до списку персон нон ґрата як в Україні, так і в інших демократичних країнах та прошу поінформувати мене за результатами звернення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомом, що в "ДНР" підписали документи про приєднання до РФ ще на початку вересня.

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