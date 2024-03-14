Що потрібно Україні для перемоги у війні — доброволець ЗСУ

Оскільки у російської армії значно більший мобілізаційний ресурс, ніж в України, для перемоги у війні ЗСУ необхідно завдавати ворогові значно більших втрат.

Таку думку висловив командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" доброволець Олександр Ябчанка в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, мобілізаційний ресурс росіян, порявняно з українським, становить мінімум 4 до 1. Тому втрат потрібно завдавати бодай у два рази більше.

Ябчанка переконаний, що цього можна досягти завдяки технологічній перевазі на полі бою.

“Коли ми воювали під Бахмутом, то ми завдавали супротивнику втрат в співвідношенні десь 1/13. Як це вдавалось? У нас була технологічна перевага у засобах спостереження за противником, ми бачили усе, що відбувається на полі бою. І, звісно ж, це злагодженість наших дій”, - зауважив боєць.

Він відзначив, що на початку повномасштабного вторгнення сюрпризом для ворога стало використання "мавіків" - простих дронів, які багато в чому змінили хід цієї війни.

“На жаль, коли вже ми вели бойові дії під Куп'янськом цієї переваги (перевага в небі, в засобах спостереження) не було. Був паритет, якщо зовсім чесно, то у них "мавіків" уже було більше і вони не просто ними коригували артилерію, вони вже активно ними робили скиди. Зрештою перші скиди почали робити, знову ж таки українці", - наголосив Ябчанка.

Серед вдалих українських технічних новинок у війні він назвав також FPV-дрони та водні дрони.

“Якщо ми хочемо перемогти ворога, а ми хочемо, ми просто приречені бігти на пів корпусу попереду в технологічному плані", - підсумував він.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у Палаті представників США заявив, що ситуація на полі бою в Україні залежатиме від американської допомоги.

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