Що відомо про стан бійців, автівка яких підірвалася на міні: в ТРО Волині дали відповідь

У бригаді зазначили, що військовим надається кваліфікована медична допомога.

Двоє військовослужбовців одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони, які травмувалися через підрив автомобіля на міні, перебувають у медзакладі.

Про це розповів пресофіцер бригади Сергій Хомінський у коментарі "Суспільному".

Яких травм зазнали бійці, в бригаді не уточнюють.

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"Їм надається кваліфікована медична допомога. Загрози життю військовослужбовців немає", – зазначив пресофіцер.

Нагадаємо, 10 березня у Ковельському районі автомобіль батальйону територіальної оборони Волині підірвався на міні. Двоє бійців загинули на місці, ще двоє травмувалися.

Зазначимо, за даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

За підрахунками Mines Advisory Group, від 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А від 2014 до 2020 року було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

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