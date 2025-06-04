- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 2 хв
Що стане ключовим кроком для звільнення Криму: відповідь експерта
Звільнення Криму має початися зі знищення Кримського мосту, переконаний експерт.
Деокупація Криму має початися зі знищення Кримського мосту. Ураження мосту суттєво ускладнить постачання для армії РФ на півострові.
Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в етері КИЇВ24.
«Для росіян це такий сакральний об’єкт. Бо саме з нього почалася та сама істерія, пов’язана з тим, що Крим повернувся до РФ і всяка інша пропаганда. Отже, руйнація цього об’єкту суттєво ускладнить логістику російських військ», — заявив експерт.
Удари по Кримському мосту
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна вже тричі вражала Кримський міст. Зокрема, рано вранці 3 червня СБУ провела третій удар по Кримському мосту. Співробітники служби підірвали опори мосту з підводної сторони на глибині, використавши вибухівку потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті. За даними джерел, керівник СБУ Василь Малюк особисто керував операцією та брав участь у її плануванні.
Того ж дня в обідній час в районі споруди було чутно нові вибухи. Пізніше Мережа вибухнула мемами після атаки СБУ на Кримський міст
Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.
Згодом у Путіна відреагували на удар СБУ по Кримську мосту.
До слова, перша атака на Кримський міст сталася 8 жовтня 2022 року — наступного дня після дня народження Путіна.