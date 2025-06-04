Що стане ключовим кроком для звільнення Криму: відповідь експерта

Кримський міст

Реклама

Деокупація Криму має початися зі знищення Кримського мосту. Ураження мосту суттєво ускладнить постачання для армії РФ на півострові.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в етері КИЇВ24.

«Для росіян це такий сакральний об’єкт. Бо саме з нього почалася та сама істерія, пов’язана з тим, що Крим повернувся до РФ і всяка інша пропаганда. Отже, руйнація цього об’єкту суттєво ускладнить логістику російських військ», — заявив експерт.

Реклама

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна вже тричі вражала Кримський міст. Зокрема, рано вранці 3 червня СБУ провела третій удар по Кримському мосту. Співробітники служби підірвали опори мосту з підводної сторони на глибині, використавши вибухівку потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті. За даними джерел, керівник СБУ Василь Малюк особисто керував операцією та брав участь у її плануванні.

Того ж дня в обідній час в районі споруди було чутно нові вибухи. Пізніше Мережа вибухнула мемами після атаки СБУ на Кримський міст

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Згодом у Путіна відреагували на удар СБУ по Кримську мосту.

Реклама

До слова, перша атака на Кримський міст сталася 8 жовтня 2022 року — наступного дня після дня народження Путіна.