Что станет ключевым шагом для освобождения Крыма: ответ эксперта

Крымский мост

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Деоккупация Крыма должна начаться с уничтожения Крымского моста. Поражение моста существенно усложнит снабжение для армии РФ на полуострове.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире КИЕВ24.

«Для россиян это такой сакральный объект. Потому что именно с него началась та самая истерия, связанная с тем, что Крым вернулся в РФ и всякая другая пропаганда. Следовательно, разрушение этого объекта существенно усложнит логистику российских войск», — заявил эксперт.

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Удары по Крымскому мосту

Напомним, что с начала полномасштабной войны Украина уже трижды поражала Крымский мост. В частности, рано утром 3 июня СБУ провела третий удар по Крымскому мосту. Сотрудники службы взорвали опоры моста с подводной стороны на глубине, использовав взрывчатку мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте. По данным источников, руководитель СБУ Василий Малюк лично руководил операцией и участвовал в ее планировании.

В тот же день в обеденное время в районе сооружения были слышны новые взрывы. Позже Сеть взорвалась мемами после атаки СБУ на Крымский мост

В то же время представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессора логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.

Впоследствии у Путина отреагировали на удар СБУ по Крымскому мосту.

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К слову, первая атака на Крымский мост произошла 8 октября 2022 года — на следующий день после дня рождения Путина.