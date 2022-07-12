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Штурмовики ЗСУ нищать окупантів з "Вампірів": відео

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Штурмовики ЗСУ нищать окупантів з "Вампірів": відео

Фото: скриншот з відео

Чеська РСЗВ RM-70 Vampire є аналогом радянських "Градів", проте має певні переваги.

"Едельвейси" 10-ї гірсько-штурмової бригади вже нищать російських загарбників чеськими "Вампірами". Йдеться про реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire.

Відео знищення окупантів опублікували у пресслужбі бригади.

"Не хотіли хлопці спати, виїжджають в поле "Гради"", – підписали ролик артилеристи.

Перші реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire надійшли на озброєнні Сил оборони Україн ще у квітні. За різними даними, Україна отримала від 10-ти до 20-ти таких установок.

Чеські "Вампіри" – це аналог російської реактивної системи "Град" з деякими модифікаціями. Система побудована на базі шасі Tatra-815-7. 

Характеристики RM-70 Vampire:

  • Вага: 25,7 т
  • Шасі: 8х8, Tatra 815-7
  • Потужність двигуна: 402 к. с.
  • Максимальна швидкість: 85 км / год
  • Калібр: 122 мм
  • Кількість напрямних: 40
  • Дальність пострілу: 20,4 км (для снаряда 9М22У)
  • Вага снаряда 9М22У: 66 кг
  • Вага вибухівки в бойовій частині снаряда 9М22У: 6,4 кг.

 Раніше нацгвардійці показали кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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