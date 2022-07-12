Штурмовики ЗСУ нищать окупантів з "Вампірів": відео

Чеська РСЗВ RM-70 Vampire є аналогом радянських "Градів", проте має певні переваги.
"Едельвейси" 10-ї гірсько-штурмової бригади вже нищать російських загарбників чеськими "Вампірами". Йдеться про реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire.
Відео знищення окупантів опублікували у пресслужбі бригади.
"Не хотіли хлопці спати, виїжджають в поле "Гради"", – підписали ролик артилеристи.
Перші реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire надійшли на озброєнні Сил оборони Україн ще у квітні. За різними даними, Україна отримала від 10-ти до 20-ти таких установок.
Чеські "Вампіри" – це аналог російської реактивної системи "Град" з деякими модифікаціями. Система побудована на базі шасі Tatra-815-7.
Характеристики RM-70 Vampire:
- Вага: 25,7 т
- Шасі: 8х8, Tatra 815-7
- Потужність двигуна: 402 к. с.
- Максимальна швидкість: 85 км / год
- Калібр: 122 мм
- Кількість напрямних: 40
- Дальність пострілу: 20,4 км (для снаряда 9М22У)
- Вага снаряда 9М22У: 66 кг
- Вага вибухівки в бойовій частині снаряда 9М22У: 6,4 кг.
Раніше нацгвардійці показали кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне.
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