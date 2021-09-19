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Ситуація на Донбасі: бойовики активізувалися, ведуть обстріли

Ситуація на Донбасі: бойовики активізувалися, ведуть обстріли

pressjfo.news

Втрат серед українських захисників немає.

Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі  операції Об'єднаних сил.

  • Поблизу населеного пункту Новоселівка-2 противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.
  • У напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. 

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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