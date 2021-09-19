Ситуація на Донбасі: бойовики активізувалися, ведуть обстріли

Втрат серед українських захисників немає.
Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
- Поблизу населеного пункту Новоселівка-2 противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.
- У напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
- Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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