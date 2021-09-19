Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, ведут обстрелы

Потерь среди украинских защитников нет.
За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
- Вблизи населенного пункта Новоселовка-2 противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
- В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Южного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
- Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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