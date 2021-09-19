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Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, ведут обстрелы

Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, ведут обстрелы

pressjfo.news

Потерь среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

  • Вблизи населенного пункта Новоселовка-2 противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
  • В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
  • Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону Южного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
  • Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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