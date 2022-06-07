Ситуація на Миколаївщині погіршилась - Кім

Окупанти посилили інтенсивність обстрілів через успіхи ЗСУ на фронті.

Російські загарбники майже щодня обстрілюють Миколаїв та область з "Піонів" – самохідних артилерійських установок. Почали з'являтись жертви серед цивільного населення.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

"Піони" завдають значно більше шкоди. У нас почали з'являтись жертви серед цивільного населення. Так у Баштанці лише за сьогодні загинули двоє людей", – зазначив Кім.

За його словами, росіяни посилили інтенсивність обстрілів через успіхи ЗСУ на фронті. На цьому напрямку в українських військових, зауважив Кім, є навіть вогнева перевага над ворогом.

Кім також порадив людям, які виїхали з Миколаєва, не повертатись поки що до міста.

Миколаївська обласна прокуратура та Баштанська окружна прокуратура розпочали кримінальне провадження через обстріли Росією Миколаївської області.

За даними слідства, 6 червня 2022 року військовослужбовці армії РФ з артилерії обстріляли місто Миколаїв. Один цивільний загинув. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків та навчальний заклад.

7 червня 2022 року військовослужбовці армії РФ завдали чотири ракетні удари по місту Баштанка. Внаслідок обстрілу загинуло дві цивільні особи та троє – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пошкоджено близько 10 житлових будинків та об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети.

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