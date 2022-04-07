Сотні волонтерів стали до роботи із комунальниками, щоб прибрати в Ірпені

Проте у місті і досі знаходять вибухові предмети, які несуть загрози.

Комунальники продовжують розчищати дороги в місті-герої Ірпінь. Прогнозують, щоб розчистити асфальт, піде близько тижня. Свою допомогу комунальникам запропонували і звичайні люди. Вони самоорганізувалися та приїхали на допомогу. Поки розбирали завали, вже знайшли неприємні знахідки - нерозірвані снаряди.

Про це йдеться в ТСН.

Місяць російської окупації Ірпеня. І весь цей час Михайло провів у своєму будинку, бо не міг покинути чотирьох собак, яких на нього залишили. Він розповідає, що тут відбувалося і від цих історій просто холоне кров.

«Під'їхали, ось моє вікно на другому, під'їхали ось сюди, запалили спочатку ось цьому будинок - п'ятиповерхівку. А потім запалили цей будинок. Воно почало горіти, дружина відчинила гаражні ворота, а він виходив і його тут застрелили, а потім і дружину. Дружина вийшла та її застрелили», - розповідає Михайло.

Будинки поруч майже всі зруйновані. В багатоповерхівці неподалік видно діру від снаряду. Михайло каже, йому пощастило - все пролетіло повз.

Тут не чути вибухів вже понад 10 днів. Саме тоді українські військові звільнили Ірпінь. І ось настав час розгрібати завали. Поки чоловік розчищає прохід від свого будинку, комунальники займаються дорогами.

Але комунальники тут не єдині, небайдужі, зокрема, зі столиці самоорганізувалися, щоб привести Ірпінь до ладу. «Треба й прийшли. Прибираємо гільзи, в першу чергу, щоби не було під руками у дітей. Дерев дуже багато падають, багато колон, дуже багато сміття», - кажуть волонтери.

Комунальники продовжують розчищати дороги в Ірпені

Сотні людей озброїлися лопатами та віниками, щоб розчистити асфальт. Місцеві ж надали трактор, робота кипить.

Поки прибирали, волонтери знайшли нерозірвані снаряди.

Таких снарядів, насправді тут багато. Вибухотехніки перевірили ще далеко не всі будинки, не розібрали завали. Свою роботу вони почнуть, коли розчистять дороги. І які сюрпризи їх чекають вже в квартирах - ніхто не знає.

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