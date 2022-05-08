США планують вводити нові жорсткі санкції проти Росії — Кулеба

США планують вводити нові санкції проти країни-агресії Росії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав МЗС України Дмитро Кулеба.

Як зазначив Дмитро Кулеба, у День пам’яті та примирення він з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив кроки для наближення перемоги України.

“Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки”, - наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що російська армія в Україні повторює злочини нацистів під час Другої світової війни.

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