США відправлять до Словаччини військових та системи ППО

США відправлять до Словаччини військових та системи ППО

Підкріплення прибуде у межах зміцнення східного флангу НАТО.

Щонайменше 600 американських солдатів прибудуть до Словаччини в рамках зміцнення східного флангу НАТО, також надійдуть високоякісні оборонні системи.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише Euractiv.

Зазначається, що раніше планувалося відправлення до Словаччини лише 40 військовослужбовців США.

Серед систем оборони – протиповітряна оборона Patriot, яку Словаччина придбала в якості заміни переданої Україні системи С-300.

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Міністр також підтвердив прибуття радара Sentinel 3D, системи ППО Avenger та восьмиколісних бойових машин Stryker.

За інформацією видання, словацькій армії бракує колісних бойових машин. У березні уряд оголосив, що Словаччина придбає 76 автомобілів фінського виробництва Patria.

Словацький уряд ще має схвалити розміщення нових сил. Раніше він уже затвердив присутність у країні близько 2100 військовослужбовців НАТО, але з огляду на ситуацію передбачається залучити близько 3000 солдатів. Це перші міжнародні сили, дислоковані у Словаччині.

Причому до вторгнення Росії в Україну уряд Словаччини не хотів розміщувати в країні війська НАТО, оскільки проти цього виступала більшість населення, зазначає видання.

Нагадаємо, Росія збрехала про знищення системи ППО C-300, яку Словаччина передала Україні.

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