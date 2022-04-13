США отправят в Словакию военных и систему ПВО

Подкрепление прибудет в рамках укрепления восточного фланга НАТО.
Как минимум 600 американских солдат прибудут в Словакию в рамках укрепления восточного фланга НАТО, также поступят высококачественные оборонные системы.
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Euractiv.
Ранее планировалось отправление в Словакию только 40 военнослужащих США.
Среди систем обороны – противовоздушная оборона Patriot, которую Словакия приобрела в качестве замены переданной Украине системы С-300.
Министр также подтвердил прибытие радара Sentinel 3D, системы ПВО Avenger и восьмиколесных боевых машин Stryker.
По информации издания, словацкой армии не хватает колесных боевых машин. В марте правительство объявило, что Словакия приобретет 76 автомобилей финского производства Patria.
Словацкое правительство еще должно одобрить размещение новых сил. Ранее оно уже утвердил присутствие в стране около 2100 военнослужащих НАТО, но, учитывая ситуацию, предполагается привлечь около 3000 солдат. Это первые международные силы, дислоцированные в Словакии.
Причем до вторжения России в Украину правительство Словакии не хотело размещать в стране войска НАТО, поскольку против этого выступало большинство населения, отмечает издание.
Напомним, Россия соврала об уничтожении системы ПВО C-300, которую Словакия передала Украине.
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