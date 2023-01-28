Танковий прорив: чому Німеччина та США так довго блокували це рішення

За словами експертки, рішення про надання танків Leopard внутрішньо у Німеччині було ухвалено ще восени.

У листопаді 2022 року окремі посадовці у Німеччині говорили про згоду щодо постачання танків Leopard до України.

В інтерв’ю ТСН.ua про це сказала директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"У листопаді я почала отримувати повідомлення від посадовців Німеччини, що внутрішньо вони ухвалили рішення: "Леопарди" для України будуть. Питання лише, коли і скільки? Шкода часу. Адже, якщо вже тоді це рішення було ухвалено, ми втратили декілька додаткових місяців", - зазначила вона.

За словами Гетьманчук, один із аргументів німців щодо неможливості передавання техніки Україні стосувався навчанню військових.

"Був аргумент, що дуже складно та дуже довго навчатися на них. Я чула навіть такий аргумент, мовляв, "ми не хочемо забирати українських військових на навчання на танках "Леопард 2", тому що ті люди сьогодні дуже потрібні на фронті"", - додала експертка.

За її словами, основним страхом у Німеччині є страх ще більшої ескалації з боку очільника Кремля Путіна, адже від початку війни Росії проти України вперше йдеться про зброю, яка є наступальною і спрямована атакувати.

"Був аргумент, мовляв, "для німців питання танків дуже болісне, тому що виринають якісь спогади про Другу світову війну, де найзапекліші бої були саме танкові і насамперед, на території України", - додала директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ для контрнаступу потрібні 300-500 танків.

А Захід вже пообіцяв Україні сотні танків. Про це повідомив посол у Франції. Він також назвав кількість бойових машин для України.

Раніше Німеччина пообіцяла Україні 14 своїх танків Leopard 2, а Іспанія може надати понад 50 таких танків, Польща – понад 70, Канада – 4.

Ба більше, ЗСУ отримають 31 танк Abrams від США, 14 танків Challenger 2 – від Британії та танки AMX-10 RC від Франції.

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