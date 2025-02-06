Термін проходження ВЛК для обмежено придатних подовжать: нардеп назвав нову дату

За словами нардепа, менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, встигли пройти цю процедуру.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає подовження терміну проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних ще на три місяці – до 5 травня.

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, значна кількість громадян, які підпадають під цю категорію, не встигли пройти ВЛК. Основними причинами стали як суб’єктивні фактори, так і організаційні проблеми. Деякі особи відкладали проходження комісії на останній момент, що спричинило черги та унеможливило вчасне завершення процедури.

Також виникли труднощі з комунікацією: не всі знали, чи потрібно самостійно звертатися у ВЛК, чи чекати повістки. Окрім того, черги в комісіях загалом ускладнювали процес. Міністерство оборони наразі працює над вирішенням цієї проблеми, зокрема через запровадження електронного запису.

"Менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, не те що пройти, а встигли тільки отримати направлення і почати якісь процедури. А реально пройшли ВЛК значно менше громадян України", – зазначив Веніславський.

З юридичного погляду, невиконання закону про проходження ВЛК вважається порушенням правил військового обліку, що передбачає адміністративну відповідальність. Тому, за словами нардепа, рішення про подовження термінів ухвалили, аби уникнути покарань для тих, хто фізично не зміг пройти комісію.

Веніславський переконаний, що законопроєкт буде розглянутий найближчим часом.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли нові подробиці про ВЛК для обмежено придатних. Несвоєчасне виконання норми закону буде кваліфіковано як адміністративне порушення.