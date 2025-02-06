Срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных продолжат: нардеп назвал новую дату

По словам нардепа, менее половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными, успели пройти эту процедуру.

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий продление срока прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно пригодных еще на три месяца – до 5 мая.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, значительное количество подпадающих под эту категорию граждан не успели пройти ВВК. Основными причинами стали как субъективные факторы, так и организационные проблемы. Некоторые лица откладывали прохождение комиссии на последний момент, что повлекло за собой очереди и сделало невозможным своевременное завершение процедуры.

Также возникли трудности с коммуникацией: не все знали, нужно ли самостоятельно обращаться в ВВК или ждать повестки. Кроме того, очереди в комиссиях в целом усложняли процесс. Министерство обороны сейчас работает над решением этой проблемы, в частности, через введение электронной записи.

"Меньше половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными успели только получить направление и начать какие-то процедуры. А реально прошли ВВК значительно меньше граждан Украины", — отметил Вениславский.

С юридической точки зрения, невыполнение закона о прохождении ВВК считается нарушением правил воинского учета, что предусматривает административную ответственность. Поэтому, по словам нардепа, решение о продлении сроков было принято во избежание наказаний для тех, кто физически не смог пройти комиссию.

Вениславский убежден, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, в Минобороны рассказали новые подробности о ВВК для ограниченно пригодных. Несвоевременное исполнение нормы закона будет квалифицировано как административное нарушение.