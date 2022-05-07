Ткаченко: знищення музею Сковороди – це свідома ідеологічна акція

Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що Сковородинівка розташована віддалено від інших селищ та об'єктів інфраструктури. Тому окупанти ціленаправлено били по музею Григорія Сковороди.

Олександр Ткаченко наголосив, що Україна обов'язково зафіксує склад злочину разом з міжнародними фахівцями. Міністерство відправить відповідні листи для міжнародної спільноти, в ЮНЕСКО.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі національного телемарафону.

"В принципі це і є свідченням того, що це свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом. Там же неподалік знаходиться і могила Григорія Сковороди – то вони фактично били в саме серце українського філософа. І били в рік 300-річчя", - зазначив він.

За його словами, коли починалася війна, мало відбутися чергове засідання комісії з приводу заходів вшанування 300-річчя українського філософа. В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. А тепер доведеться будівлю 18 сторіччя відновлювати повністю.

Нагадаємо, 6 травня, о 23 годині російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди.

Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене.

Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

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