Тривожна ніч у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

Тривожна ніч у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

У ніч проти 7 травня на Дніпропетровщині декілька разів було оголошено повітряну тривогу, але обійшлося без ракетних обстрілів. Ситуація у Дніпрі та області стабільна.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Мешканців міста закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Буль ласка, переходьте у безпечне місце, коли лунає сирена. Це ваша безпека. Гарних вихідних", - наголосив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Амурському мосту в Дніпрі. Керівник територіальної оборони міста Генадій Корбан попередив, що спроба може повторитися, тому краще об'їжджати цей міст та ще деякі будівлі в місті.

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