Тревожная ночь в Днепре: какая ситуация в городе и области

Тревожная ночь в Днепре: какая ситуация в городе и области

В ночь на 7 мая на Днепропетровщине несколько раз была объявлена воздушная тревога, но обошлось без ракетных обстрелов. Ситуация в Днепре и области стабильная.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Пожалуйста, переходите в безопасное место, когда звучит сирена. Это ваша безопасность. Хороших выходных", — подчеркнул глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Амурскому мосту в Днепре. Руководитель территориальной обороны города Геннадий Корбан предупредил, что попытка может повториться, поэтому лучше объезжать этот мост и некоторые здания в городе.

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