У Держдумі РФ пригрозили "страшною війною" через постачання зброї Україні

На думку Володіна, рішення Вашингтона та Брюсселя "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".

Постачання Україні зброєння призведуть до "глобальної катастрофи".

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення "наших" територій, як вони погрожують, - це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", - заявив він.

На його думку, рішення Вашингтона та Брюсселя "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім інших бойових дій".

"З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", - додав Володін.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що програш Росії у повномасштабній війні з Україною спровокує початок ядерної війни. Зокрема, погрози Медведєва пролунали напередодні зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", яка відбулася 20 січня.

"Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля. Це має бути очевидно будь-якій людині. Навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту", — сказав він.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ядерний шантаж Медведєва.

Подоляк заявив, що сумнівається у тому, чи бачив колись Медведєв "ядерну кнопку", оскільки він нерозважливо розкидається погрозами.

"У руки йому точно її не давали, бо то не просто мавпа з гранатою, то інфузорія в туфельках. Боялися, певно, доручити йому таку місію. Але знову хто про що, а Медведєв, коли дістається до клавіатури, починає говорити про ядерні загрози", - зазначив Подоляк.

Путін претендує на роль Гітлера, Медведєв - Геббельса

Читайте також: