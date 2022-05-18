У Генштабі повідомили, де саме ворог підтримує готовність підрозділів протиповітряної оборони

У Генштабі повідомили, де саме ворог підтримує готовність підрозділів протиповітряної оборони

Підрозділи скупчилися у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування військові підрозділи.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 травня.

Так, ворог готує до застосування військові підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних збройних сил РФ.

Нагадаємо, жителів пвесдореспублік мобілізовували, аби ті воювали в Україні. Їм обіцяли великі за це гроші, а також компенсації у разі поранень. Утім, жителі псевдореспублік можуть не отримати передбачені їм виплати за поранення. Все - через хибні діагнози пораненим "ЛНРівцям" у медичних довідках.

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