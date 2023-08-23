У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу: причини та мапа

У середу, 23 серпня, у Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Херсонській та Миколаївській областях. Там існує загроза ракетних ударів.

Згодом про небезпеку попередили жителів північних та центральних областей України. Станом на 17:00 про небезпеку попередили жителів таких регіонів: Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Київської областей та міста Києва.

Повітряна тривога 23 серпня

"Північні та центральні регіони - ракетна небезпека", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також у ЗСУ попередили про ймовірні пуски ракет "Калібр". Там додали, що вони рухаються у напрямку Кіровоградщини.

Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 23 серпня, іранським дроном атакувала школу в Ромнах на Сумщині. Станом на зараз рятувальну операцію завершено. На місці трагедії загинули освітяни.

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