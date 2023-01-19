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У Ковелі провели в останню путь батька і сина: військові загинули в один день

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Ковелі провели в останню путь батька і сина: військові загинули в один день

Фото: Ігор Чайка.

Батько і син разом пішли воювати.

У Ковелі на Волині попрощалися з військовослужбовцями Олександром та Михайлом Куциками - батьком і сином. Вони загинули на війні в один день - 16 січня 2023-го.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

У лютому 2022-го 26-річний Олександр та його 48-річний батько Михайло удвох добровольцями пішли на війну. За словами мера, молодшийз сім’ї від 2016-го до 2021-го рік служив за контрактом. Воював під Краматрськом. Він мав інвалідність ІІ групи. Його батько Михайло у мирному житті був підприємцем.

Після повномасштабного вторгнення разом вони виршили служили в одній з бригад ТРО. "Здавалося, б разом вони сила. Захист одне одному. Але…Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба", - написав мер. 

Фото: проКовель. / ©
Фото: проКовель.
Фото: Ігор Чайка. / ©
Фото: Ігор Чайка.
Фото: Ігор Чайка. / ©
Фото: Ігор Чайка.

Нагадаємо, під Бахмутом на війні загинув звукорежисер Ілля Грабар. З початком загострення війни, Ілля взяв до рук зброю та пішов захищати Україну. Слідом за ним поповнив ряди ЗСУ і його рідний брат.

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Дата публікації
Перегляди
214
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