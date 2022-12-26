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У Кремлі вигадали новий метод підготовки військових: допоможе "якнайшвидше виграти"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Кремлі вигадали новий метод підготовки військових: допоможе "якнайшвидше виграти"

Фото: Associated Press

Там вірять, що такий метод підготовки бійців допоможе їм "якнайшвидше виграти ".

У Кремлі пропонують створити центри підготовки військових по всій країні за прикладом Чечні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. 

Із такою пропозицією виступили віцепрем'єр, повпред президента РФ у ДФО Юрій Трутнєв та перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Центри підготовки російських військових буде створено за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі.

"Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно. І сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях. Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", – пояснив Трутнєв.

Нагадаємо, що військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що від середини січня почнеться нова хвиля мобілізації в РФ, тому що "чмобіки" закінчуються так само, як до того закінчувалася російська регулярна армія. Здобутків на фронті немає, втрати – шалені. 

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Дата публікації
Перегляди
5881
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