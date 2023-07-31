У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетні удари Росії

У Кривому Розі з-під завалів дістали ще одного загиблого. Наразі уже відомо про 6 жертв російських ракетних ударів по місту.

Про це повідомили у ДСНС України.

Станом на 18:00 31 липня відомо про 6 загиблих через ракетний удар по Кривому Розі, серед яких 10-річна дівчинка. Також постраждало 50 осіб, серед яких 5 дітей та працівник ДСНС.

"Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитину 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб. До пошуково-рятувальних робіт залучено 349 осіб та 80 од. техніки, з них від ДСНС 116 осіб та 31 одиниця техніки", - повідомили рятувальники.

У ДСНС також додали, що психологи рятувальної служби надавали допомогу 88 особам.

"Тут розгорнуто пункт надання екстреної психологічної допомоги, куди люди можуть звернуся за підтримкою та отримати поради, як подолати стресовий стан після чергового терористичного прояву ворога", - зазначили рятувальники.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що рятувальна операція на місці ракетних ударів завершена. Він уточнив, що окупанти в Кривому Розі вбили 6 людей та травмували 75 осіб.

Ракетний удар по Кривому Розі

Зранку 31 липня Росія двома ракетами атакувала Кривий Ріг. Окупанти поцілили по житловому будинку та навчальному закладі. За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян по Кривому Рогу 31 липня та показав відео наслідків.

Також відомо, що через ракетний обстріл Кривого Рогу у власній квартирі загинули 45-річна мати і її 10-річна донька Даша.

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