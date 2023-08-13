У Маріуполі прогриміли вибухи: працювали партизани

Міська рада стверджує, що за вибухом стоять партизани.
У неділю, 13 серпня, по обіді у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.
Про це повідомили місцеві у телеграм-каналах.
Згодом радник радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував вибухи. Він стверджує, що представники руху спротиву спалили базу окупантів.
"Файне завершення тижня", - коротко підписав фото, на якому видно наслідки вибуху.
Більше інформації станом на зараз немає.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що 12 черпня в Урзуфі, під Маріуполем, п'яні "кадировців" влаштували перестрілку із російськими військовими - загинули мирні люди.
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