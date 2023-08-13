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В Мариуполе прогремели взрывы: работали партизаны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Мариуполе прогремели взрывы: работали партизаны

Взрывы в Мариуполе 13 августа / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Городской совет утверждает, что за взрывом стоят партизаны.

В воскресенье, 13 августа, после обеда во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные в телеграмм-каналах.

Впоследствии советник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал взрывы. Он утверждает, что представители движения сопротивления сожгли базу окупантов.

"Файное завершение недели", — коротко подписал фото, на котором видны последствия взрыва.

Больше информации по состоянию на данный момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня в Урзуфе, под Мариуполем, пьяные "кадыровцы" устроили перестрелку с российскими военными — погибли мирные люди.

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Дата публикации
Просмотры
762
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