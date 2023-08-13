В Мариуполе прогремели взрывы: работали партизаны

Городской совет утверждает, что за взрывом стоят партизаны.
В воскресенье, 13 августа, после обеда во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные в телеграмм-каналах.
Впоследствии советник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал взрывы. Он утверждает, что представители движения сопротивления сожгли базу окупантов.
"Файное завершение недели", — коротко подписал фото, на котором видны последствия взрыва.
Больше информации по состоянию на данный момент нет.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня в Урзуфе, под Мариуполем, пьяные "кадыровцы" устроили перестрелку с российскими военными — погибли мирные люди.
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