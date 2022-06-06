У Миколаєві лунають вибухи - мер міста

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

Про це він написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Миколаїв! Загроза артобстрілу! 09:55. У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін!", - наголосив Сєнкевич.

Про обстріли також у відеозверненні сказав і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Стріляють знову по нам. Ви чуєте обстріли. Будьте обережними", - заявив він.

Варто зазначити, що до цього у місті пролунала повітряна тривога. Наразі більше жодних подробиці не повідомляється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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